Долар на міжбанку знову наближається до рівня 8,20 грн

У середу, 28 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1670/8,1770 грн/дол., на 12:00 ціни збільшилися - 8,1880/8,1935. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1880/8,1930. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2626/30, на 12:00 ціни піднялися до 0,2630/34. На час закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1100 (+0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2940.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5550/10,5695, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5820/10,5930. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5615/10,5720.