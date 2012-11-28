СОТ закликала Україну відкликати заявку на перегляд тарифів

Учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні 26 листопада прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок на широкий спектр товарів. Про це повідомляється на офіційному сайті СОТ.

Заяву подала делегація Австралії. У ній, зокрема, сказано: «На користь розвитку багатосторонньої торгівлі і глобальної економіки ми закликаємо Україну відкликати свою заявку про перегляд тарифів на широкий спектр продуктів, яка містить 371 тарифну позицію і виходить за рамки намірів СОТ щодо тарифних переговорів (Стаття XXVIII угоди ГАТТ від 1994 року)».

Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні.

Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

У повідомленні СОТ враховано позицію України про те, що заявка є нормальною практикою і не свідчить про протекціонізм. Україна, як сказано в повідомленні СОТ, продовжить переговори щодо перегляду тарифів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки на їхню думку, такий крок міг значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро за рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України міг свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Разом з тим, уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький стверджував, що звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не зашкодить переговорам щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язано з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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