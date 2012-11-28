У Брюсселі обговорили перспективи макрофінансової допомоги Україні

Брюссель. У Брюсселі обговорили перспективи започаткування реалізації в Україні програми макрофінансової допомоги ЄС.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, про це, зокрема, йшлося під час чотирнадцятого засідання Підкомітету №2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС, яке відбулося 27 листопада.

Делегацію України очолив Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький, делегацію ЄС ¬ директор Генерального директорату Єврокомісії “Економіка та фінанси” Пітер Бекс.

Сторони обговорили макроекономічну ситуацію в Україні і Європейському Союзі та прогнози її розвитку у 2013 році, заходи з реалізації монетарної та фінансової політики, а також бюджетну політику України.

Окрему увагу Підкомітет приділив імплементації положень Порядку денного асоціації Україна-ЄС в економічній та соціальній сферах. Було обговорено, зокрема, хід податкової реформи в Україні, поліпшення управління та контролю над державними фінансами, державними закупівлями, макроекономічні аспекти реформування енергетичного сектору в Україні, співробітництво у сфері статистики, а також хід соціальної реформи в Україні.

Наступне засідання Підкомітету №2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" відбудеться у другій половині 2013 року в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет співробітництва Україна-ЄС констатував, що Україна виконала всі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС.

Довідка УНІАН. 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила рішення про надання Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн євро.

Разом з тим, до останнього часу надання такої допомоги було заморожено через невиконання Україною низки технічних критеріїв, а також відсутності рішення в ЄС щодо виконання Україною так званого Женвальского критерію в частині функціонування демократичних інституцій, поваги до прав людини та верховенства права.

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