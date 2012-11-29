Що більше позитиву зараз буде зі США, то вищі шанси EUR/USD зміцнитися - Forex Club

Будь-які коментарі переговорів у США щодо бюджетно-боргового питання справлятимуть непоправне враження на валютний ринок - що більше позитиву і готовності до компромісу, то вищі шанси EUR/USD знову повернутися до 1,30, а у GBP/USD - до 1,6050, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Крім того, на їхню думку, варто звернути увагу на публікацію даних з ВВП зі США. Попри те, що темпи зростання у третьому кварталі дедалі менше хвилюють інвесторів, велике значення мають тенденції. Враховуючи останні слабкі сигнали із сектора обробної промисловості, трейдери з цікавістю спостерігатимуть за динамікою переглянутих показників. Зміни у бік підвищення можуть послабити побоювання з приводу нестабільного стану найбільшої економічної системи світу.

Пара USD/JPY може повернутися до позначки 82,30 з імовірністю подальшого руху до 82,50.