На реконструкцію Національного інституту раку виділили 791,8 млн грн

Кабінет Міністрів України затвердив проект реконструкції і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43, у Голосіївському районі Києва вартістю 791 млн 889,909 тис. грн.

Про це йдеться у розпорядженні № 921 від 17 жовтня 2012 року, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур'єр» (№220 від 29 листопада п.р.).

Проект розроблено ТОВ «Науковий проектний-будівельний інститут «Укрбудпроект» і рекомендовано до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з проектом, інститут розраховано на 617 ліжок, загальна площа будівлі становитиме 38,9 тис. кв. м. Площа ділянки під забудову становить 1,579 кв. м.