У США зірвано джек-пот у 550 мільйонів доларів

У США розіграно джек-пот лотереї Powerball у розмірі 550 мільйонів доларів. Приз розділять двоє переможців, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

На офіційному сайті лотереї сказано, що один із володарів рекордного призу живе в Міссурі, а другий - в Аризоні. Поки, очевидно, новоспечені мільйонери не звернулися до організаторів лотереї за грошима.

Розиграш 550-мільйонного джек-поту відбувся в середу, 28 листопада. Виграшною виявилася така комбінація номерів: 5, 16, 22, 23, а також додатковий - 6 (сам Powerball).