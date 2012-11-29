Федерація роботодавців закликає продовжити переговори з СОТ щодо перегляду тарифів

Федерація роботодавців України наполягає на продовженні переговорів з перегляду тарифних ставок на широкий спектр товарів у рамках членства України у СОТ і називає дещо перебільшеною недавню заяву учасників Ради СОТ з торгівлі, що закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів.

Про це сказано в прес-релізі ФРУ, переданому УНІАН.

«Україна має всі підстави для розгляду поданої до Світової організації торгівлі заявки на перегляд умов членства у повному обсязі. Заява делегацій 23 країн - членів СОТ про те, що Україна, подаючи заявку, вийшла за рамки допустимого обсягу перегляду тарифних умов, дещо перебільшена», - йдеться в прес-релізі.

На думку експертів ФРУ, стаття XXVIII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року, яка визначає порядок перегляду тарифних поступок, не містить будь-яких обмежень щодо обсягу заявок. Через це Федерація роботодавців України розцінює дану заяву як спробу низки країн зберегти нинішній режим торгівлі з Україною, який вигідний, насамперед, їхнім національним виробникам.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні ухвалили спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок на широкий спектр товарів. Заяву підписали найбільші держави - учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

Довідка УНІАН. У жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки на їхню думку, такий крок може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро в рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року. Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.