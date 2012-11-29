Кабмін змінив джерело фінансування адресної допомоги

Кабінет міністрів ухвалив рішення позбавити солідарну пенсійну систему невластивих їй витрат - виплати щомісячної адресної допомоги, яка тепер фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України, з посиланням на рішення уряду, прийняте на засіданні 28 листопада.

Як сказано в повідомленні, зміни до відповідної постанови Кабміну було внесено за ініціативою віце-прем'єр-міністра – міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка.

«Як відомо, виплата щомісячної державної адресної допомоги здійснюється за рахунок коштів, з яких виплачуються пенсії й державна соціальна допомога. Оскільки ці виплати невластиві солідарній системі, уряд ухвалив рішення здійснювати виплати за рахунок коштів державного бюджету, що крім іншого дасть можливість вирішити питання взаєморозрахунків Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду України», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Президент України Віктор Янукович висловився за те, щоб саме цього року було розроблено й розпочато впровадження дієвої та справедливої системи адресної соціальної допомоги. При цьому прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що допомога має бути адресною й при цьому відчутною.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд не раз звертав увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим.

Європейський банк реконструкції та розвитку також закликав українську владу відмовитися від механізму тотального субсидування населення за допомогою занижених тарифів і акцентувати увагу на адресній допомозі тим, хто її дійсно потребує.

Довідка УНІАН. Дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився у 2,6 раза — до 33,203 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП за підсумками цього року.

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