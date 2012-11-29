НБУ: курс гривні для розрахунку бюджету - технічний показник, він не для бізнесу

Національний банк України (НБУ) називає курс гривні до долара США, який використовується при розрахунку державного бюджету, технічним показником і рекомендує не використовувати його в процесі бізнес-планування, а також планування фінансової складової домогосподарств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора Департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олександр Арсенюк у четвер під час круглого столу.

В останні дні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що проект держбюджету на 2013 рік буде розрахований, виходячи з курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол.

«Це не прогноз, це просто технічний показник для розрахунку статей проекту державного бюджету..., - сказав О.Арсенюк. - Беруть такий показник, який більш-менш відповідає поточним тенденціям, який більш-менш може відображати ситуацію, яка може бути з доходами і витратами за відповідними статтями державного бюджету».

Представник НБУ також рекомендував «на цю цифру не звертати уваги при ухваленні якихось власних інвестиційних рішень, рішень щодо заощаджень, або в будь-якій іншій сфері».

Голова Ради Національного банку України Ігор Прасолов відзначив важливість цього показника при бюджетному плануванні, проте звернув увагу на надмірний інтерес населення до перспективи курсу національної валюти, до того ж інші чинники, які впливають і характеризують економічну ситуацію (врожай, дефіцит держбюджету тощо), не беруться до уваги.

«У нас сьогодні всі орієнтуються, яким буде курс валюти наступного року..., - сказав І.Прасолов. - А те, що наш народ так сильно звертає увагу на валютний ринок, - це . психологія, сила звички. Тому Національний банк сьогодні намагається проводити політику на зниження доларизації економіки і починає робити щодо цього практичні кроки...».

Зі свого боку радник голови правління «Альфа-Банку» Роман Шпек відзначив важливість для бізнесу наявності реалістичних макроекономічних прогнозів, зокрема, і прогнозу щодо курсу національної валюти, для планування своєї діяльності.

«Він (курс - УНІАН) цікавить усіх, тому що така структура економіки і така якість економіки, і ціни прив'язані...», - сказав Р.Шпек.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за 1 долар.