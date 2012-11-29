Виробники упаковки і продуктів виступають проти нових зборів на переробку відходів

Українські виробники упаковки і харчових продуктів виступають проти збору на переробку твердих побутових відходів з виробників та імпортерів упаковки і товарів у ній, запропонованого законопроектами № 11402 і 11405, і звертаються до уряду з проханням не допустити запровадження цього збору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер, 29 листопада, повідомили члени ініціативної групи в особі глави Української Пакувально-екологічної коаліції Володимир Слабий, директора Ліги виробників харчових продуктів Геннадія Кузнєцова, виконавчого директора асоціації «УкрПапір» Едуарда Литвака.

«Якщо набудуть чинності ці законопроекти, то ми практично будемо платити за одні й ті ж самі послуги 4 рази. Виробники повинні будуть вкласти це у собівартість продукції», - повідомив В.Слабий.

Законопроектом № 11402 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження збору з виробників та імпортерів упаковки і товарів в упаковці на розвиток переробки твердих побутових відходів» пропонуються ставки на упаковку з картону і паперу - 0,35 грн/кг, пластмаси - 0, 85 грн/кг, скла - 0,15 грн/кг, жерсті - 0,4 грн/кг, алюмінію або фольги - 1,1 грн/кг, комбінованого матеріалу - 1,25 грн/кг та натурального матеріалу (дерева, текстилю ) - 0,2 грн/кг.

Учасники прес-конференції вважають ці ставки необгрунтованими.

За словами В.Слабого, на сьогодні в Україні діє постанова Кабінету міністрів № 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини", відповідно до якого імпортні та вітчизняні виробники сплачують збір за утилізацію відходів упаковки державної компанії «Укрекоресурси» в аналогічному розмірі і, крім того, оплачують послуги зі збору та утилізації відходів іншим спеціалізованим організаціям.

Як повідомив директор Ліги виробників харчових продуктів Геннадій Кузнєцов, «ні в одній країні це питання не вирішувалося будівництвом потужностей з переробки відходів, вирішувалося питання організацією роздільного збору». За його словами, саме на відсортовані відходи буде попит переробних підприємств. Учасники прес-конференції відзначили, що на сьогодні переробні підприємства не функціонують на повну потужність - для прикладу, у 2011 році було перероблено 17 тис. тонн пластику, тоді як потужності з його переробки в Україні становлять 51 тис. тонн.

Також було відзначено, що вартість упакованого товару після ухвалення закону може піднятися в середньому на 10%, залежно від матеріалу. Крім того, наголосили учасники прес-конференції, потрібно враховувати не тільки споживчу упаковку, але і групову і транспортну, у яких здійснюється поставка товарів до торгових мереж. До того ж виробники з метою економії, найімовірніше, будуть переходити на дешевшу упаковку.

За оцінками В.Слабого, внаслідок ухвалення відповідних законів виробники упаковки будуть додатково витрачати, згідно з установленими тарифами, близько 2,2-2,5 млрд грн на рік.