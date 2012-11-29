НБУ наразі не визначився щодо доцільності проведення зовнішнього стрес-тестування банків

Національний банк України наразі не визначився щодо доцільності проведення чергового зовнішнього стрес-тестування комерційних банків для визначення рівня їхньої фінансової стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання і нагляду Нацбанку Наталія Іваненко під час круглого столу сьогодні.

«Наразі я не можу відповісти вам на це запитання», - сказала Н.Іваненко, відповідаючи на запитання, чи має намір регулятор провести найближчим часом зовнішнє стрес-тестування.

НБУ провів зовнішнє стрес-тестування комерційних банків за підсумками їхньої роботи в 2009 році. Стрес-тестування проводили аудиторські компанії, які здійснювали аудит річної фінансової звітності комерційних банків. У його рамках проводилася оцінка достатності резервів і капіталу банків, а також оцінка кредитного портфеля. Оцінна сума докапіталізації українських банків за результатами стрес-тестування становить 40 млрд грн.

Н.Іваненко зазначила, що НБУ постійно проводить внутрішнє стрес-тестування з погляду валютного ризику, кредитного ризику, ризику ліквідності банківської системи загалом і за кожним банком окремо.

«Стабільність банківської системи не викликає в нас сумнівів, вона демонструє хороші показники в своїй діяльності.... Загалом, стан, можна сказати, нормальний», - резюмувала Н.Іваненко.

Нагадаємо, за інформацією на сайті НБУ, дохід банківської системи в жовтні 2012 р. становив 1 млрд грн, з початку року - 3,798 млрд грн (за 10 місяців 2011 року збитки системи становили 5,2 млрд грн).

Доходи банків у січні-жовтні п.р. порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшилися на 8% - до 124,424 млрд грн, зокрема відсотковий дохід становив 97,627 млрд грн, комісійний дохід - 17,444 млрд грн.

Витрати зросли на 0,2% і становлять 120,626 млрд грн, зокрема відсоткові витрати - 55,837 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 29,768 млрд грн, відрахування до резервів - 21,011 млрд грн.