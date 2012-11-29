На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У четвер, 29 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1880/8,1970, на 12:00 ціни знизилися до 8,1855/8,1905. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,1770/8,1830 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/47, на час закриття ціни підвищилися - 0,2644/48. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9075 (-0,2025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2940/1,2995.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6195/10,6350, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6260/10,6365. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,6225/10,6340.