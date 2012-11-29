МВФ наразі не визначився з умовами подальшої співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд наразі не визначився з умовами продовження співпраці з Україною і не називає терміни візиту технічної місії МВФ до України.

Про це, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, заявив директор департаменту з міжнародних відносин МВФ Джері Райс.

«Що я можу сказати стосовно України, то це те, що влада висловлює інтерес до відновлення програми співпраці з МВФ, проте умови співпраці ще не обговорювалися. І ми поки не одержували від української сторони пропозиції направити до країни місію для переговорів», - сказав Д.Райс

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Д.Райс заявив, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України. Тоді ж у Києві завершила роботу технічна місія МВФ, проте про результати виконаної роботи не повідомлялося.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до пониження рейтингів.