Україні потрібно чітко аргументувати свою позицію в переговорах з СОТ - експерт

Україні слід якщо не відкликати свою заявку про перегляд сотень тарифних ставок у рамках торгівлі з державами - членами Світової організації торгівлі, то чітко аргументувати свою позицію з найбільш критичних товарів чи товарних груп. Таку думку висловив УНІАН директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, коментуючи заяву Ради з торгівлі товарами СОТ, що закликає Україну відкликати заявку про перегляд тарифів.

«Україні найрозумніше буде взяти (заяву - УНІАН) до уваги і якщо не відкликати заявку, то аргументовано обгрунтувати деякі позиції. Адже одна з найважливіших вимог СОТ - чітке обгрунтування, чому потрібен захист тих чи інших ринків, товарів», - наголосив В.Юрчишин і додав, що чітка аргументація потрібна щодо одиниць найкритичніших товарних груп або товарів.

На його думку, проводити переговори і консультації Україні слід було давно, оскільки таким є ще одне правило СОТ. «Перед тим як щось запроваджувати або оголошувати про запровадження якихось захисних заходів, потрібно провести консультації, щоб дізнатися позиції торгових партнерів, і в разі якщо є розбіжності, подивитися на можливі компенсаційні заходи. Україна цього не зробила, а вирішила поставити країни перед фактом", - зазначив експерт.

На його думку, дії України можуть спричинити відразу декілька негативних наслідків. По-перше, за словами В.Юрчишин, це створить прецедент для інших держав, які вирішать скористатися різного роду протекціоністським захистом, прикриваючись кризою. «По-друге, Україна вкотре продемонструє невміння виконувати взяті зобов'язання, і інші країни будуть відчувати себе вільно, вживаючи відповідні заходи без консультацій з Україною. А це суттєво погіршить експортні можливості України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торговельних партнерів України в ЄС і США. 26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасника) на своєму засіданні прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України щодо цього питання. Заяву підписали найбільші держави - учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.