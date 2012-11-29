Глава Ради НБУ виступає проти запровадження валютного коридору

Голова Ради Національного банку України Ігор Прасолов виступає проти запровадження політики валютного коридору, однак вважає за необхідне зробити курс національної валюти гнучкішим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу в четвер, 29 листопада.

«Я проти валютного коридору..., - сказав І.Прасолов. - Національний банк робитиме курс гнучкішим. Тобто завдання Нацбанку в тому, щоб населення звикло до того, що курс обміну валют у обмінних пунктах постійно рухатиметься вгору-вниз, виходячи з економічної ситуації, виходячи з платіжного балансу, ліквідності тощо. Я думаю, що це правильніша політика з погляду того, щоб відучити народ постійно реагувати на цей курс».

Нагадаємо, обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком восени кризового 2008 року. Ця норма була скасована з 2 грудня 2008 року.

Голова Ради НБУ також пояснив доцільність утримання стабільного рівня офіційного курсу Нацбанку тим, що він використовується в бухгалтерському обліку і у разі його змін нараховуються курсові різниці.

«Уявіть, якщо щодня змінюватиметься курс (офіційний курс - УНІАН). Приходить податкова і каже, ви правильно курсову різницю порахували, ви її на дохід «поклали» чи ні? Ви що, вас бухгалтери з'їдять відразу», - сказав І.Прасолов.

Зі свого боку заступник директора Департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олександр Арсенюк заявив, що регулятор виконує вимогу програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у частині встановлення офіційного курсу гривні. Його допустиме відхилення від середньозваженого курсу, що сформувався за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку, не має перевищувати 2%, що і виконується Нацбанком.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рада Національного банку України встановлювала валютний коридор на певний рік в Основних засадах грошово-кредитної політики. Востаннє ця норма була застосована в Основних засадах на 2008 рік. Тоді межі валютного коридору були встановлені в рамках 4,95-5,25 грн/дол. Після останньої фінансової кризи Рада НБУ відмовилася від практики встановлення валютного коридору.