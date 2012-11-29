Колишні члени Кабміну вважають провальними економічну політику і бюджетну дисципліну

Колишні члени Кабінету Міністрів України Роман Шпек і Василь Роговий вважають провальними нинішню державну макроекономічну політику і бюджетну дисципліну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час «круглого столу» у Києві в четвер.

«Не можна жити в такому діловому світі, коли 10 місяців ми виконуємо доходи бюджету на 100 і більше відсотків і дефіцит бюджету 1,7%, і тут настає понеділок – день прозріння. Усі чиновники говорять, що бюджет не буде виконано, ВВП буде значно нижчий, і виявляється, що дефіцит бюджету з урахуванням потреб «Нафтогазу», Пенсійного фонду буде 5%, – зазначив Р.Шпек, додавши до того: – Які довгострокові ресурси й розумні люди вкладатимуть в економіку такої держави?».

За його словами, головною базою для розвитку української економіки, виходячи з ситуації, що склалася, може бути бюджетна дисципліна, що передбачає складання й ухвалення якісного чесного бюджету, чітке виконання бюджету за доходами і витратами.

Зі свого боку В.Роговий із приводу строків підготовки макроекономічних показників на 2013 рік і рівня взаємодії в цьому процесі Національного банку та уряду зазначив: «На мій погляд, це колосальний збій у роботі всієї державної машини – те, що Нацбанк не знає, які макропоказники затверджує уряд, а уряд не знає, які загальні підходи до грошово-кредитної політики”.

Обидва спікери висловили думку про доцільність зміни валютної політики в країні.

«Не може бути в найслабкішій економіці найстабільніший обмінний курс. Не може бути українська національна валюта найсильнішою в світі тоді, коли наші товари продаються гірше, ніж товари з інших економік», – сказав Р.Шпек.

В.Роговий зі свого боку зазначив, що проблема, коли валютний курс ставиться за основу визначення економічної ситуації в країні, виникла не сьогодні. «Валютний курс – це все наслідок, і педалювати ситуацію на спекуляцію не варто, – сказав він. – Ми повинні розуміти, що ситуація, яка повторюється не один раз, – це біда, це загальна проблема економічної політики держави Україна. Ми чотири роки будуємо девальваційний навіс, розбиваємо чоло об цей девальваційний навіс, робимо його ключовим показником для того, щоб знову піти іншим шляхом. Напевно, потрібно просто міняти політику, зокрема валютну...”.

Нагадаємо, 27 листопада на з'їзді Федерації роботодавців України прем'єр-міністр України Микола Азаров не виключив нульовий або від'ємний показник ВВП за підсумками цього року.

Раніше, наприкінці жовтня, М.Азаров заявив в інтерв'ю Reuters, що уряд України, незважаючи на світову кризу, очікує прискорення економічного зростання в 2013 році, порівняно з 2012 роком.

Також прем'єр-міністр неодноразово заявляв про стабільність курсу гривні й запевняв, що Кабінет міністрів разом із Національним банком України не допустять девальвації національної валюти.

«Долар нікуди не стрибне. Закладено стабільність курсу, і ця стабільність визначається насамперед валютними резервами Національного банку, а вони у нас стабільні. Вони визначаються тим, що країна більше отримує валюти або більше втрачає. У нас плюсове сальдо, воно невелике, але плюсове», - заявив М.Азаров 8 жовтня під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні ц.р. скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол., крім того за січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Згідно з консенсус-прогнозом, підготовленим експертами й опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі наприкінці листопада, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме щонайбільше 1%, у 2013 році – 2,9%.

У серпні консенсус-прогноз передбачав зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні цього року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз по Україні за результатами 2012 року. У липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.

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