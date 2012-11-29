ВВП США виріс у третьому кварталі на 2,7% завдяки зростанню запасів і експорту

Економіка США зростала в третьому кварталі швидше, ніж передбачалося раніше, але ці темпи навряд чи збережуться надовго, так як країна готується до різкого скорочення державних витрат і підвищення податків наступного року, повідомляє Reuters.

ВВП США зросло в третьому кварталі на 2,7% у річному обчисленні, оскільки швидке накопичення запасів і зростання експорту компенсували слабкі споживчі витрати і перше скорочення ділових інвестицій більш ніж за рік.

Хоча зростання було набагато швидше, ніж 2,0%, про які уряд повідомив місяць тому, його навряд чи можна взяти за ознаку сили економіки, так як він був викликаний швидким збільшенням ділових запасів.

Воно, ймовірно, припиниться вже в четвертому кварталі, і запаси, навпаки, можуть стати перешкодою для зростання, на який і без того вже впливають страхи, викликані майбутнім "бюджетним обривом".

Законодавці і адміністрація Барака Обами ведуть переговори про запобігання "бюджетного обриву", який може коштувати економіці 600 мільярдів доларів і викликати нову рецесію.

Економісти, опитані Reuters, чекали зростання ВВП на 2,8%. Ділові запаси додали показником зростання 0,77 процентного пункта. Згідно колишньої оцінки, вони відібрали у цього показника 0,12 процентного пункта. Виключаючи запаси, ВВП зріс на 1,9%.

Дефіцит торгівлі в третьому кварталі виявився меншим, ніж думали раніше, так як зростання експорту компенсувало збільшення імпорту. Але така тенденція не збережеться надовго, враховуючи уповільнення світового попиту, особливо в Китаї та Європі.

Торгівля збільшила зростання ВВП на 0,14 процентного пункта, тоді як раніше передбачалося, що вона відняла у нього 0,18 процентного пункта.

Інші деталі звіту були досить слабкими. Споживчі витрати, на які припадає близько 70% економічної активності США, зросли на 1,4%, хоча, згідно з першою оцінкою, зростання становило 2%.

У другому кварталі споживчі витрати збільшилися на 1,5%.

Показник ділових витрат переглянули вниз, до скорочення на 2,2% замість 1,3%.

Це було перше падіння з першого кварталу 2011 року.

Корпоративні прибутки після сплати податків зросли на 3,3% у третьому кварталі після підвищення на 2,2% у попередні три місяці.

Витрати на нежитлове будівництво скоротилися після п'яти кварталів зростання. Підвищення обсягів державних інвестицій було переглянуто до 3,5% з 3,7%, тому що оцінка витрат уряду була знижена.

Показник зростання будівництва будинків був знижений до 14,2% з 14,4%. Ця сфера виграє в результаті вкрай м'якої монетарної політики ФРС, завдяки якій ставки із заставних впали до рекордних мінімумів.

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