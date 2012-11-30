Влада США не домовилася, як "перейти обрив": республіканці відкинули пропозицію Обами

Влада США не змогла домовитися про те, як уникнути «фіскального обриву»: республіканці відкинули пропозицію президента Барака Обами про збільшення податкових надходжень і чергове підвищення межі держборгу, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Businessweek.

Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер представив конгресу план Обами, що включає збільшення податків на 1,6 трлн дол. упродовж 10 років, скорочення витрат, зокрема на медичне страхування, на 400 млрд дол. також за 10 років і скасування податкових пільг для багатих американців, запроваджених екс-президентом Джорджем Бушем.

Як повідомляв УНІАН, держборг США у вересні вперше в історії перевищив позначку в 16 трлн доларів. За один день він підскочив на 25 млрд доларів.

Аналітики у зв'язку з цим нагадали, що межа держборгу в США на цей момент становить 16,394 трлн доларів. На їхню думку, ситуація розвивається таким чином, що Обамі доведеться підвищувати цю межу. Водночас вони нагадують, що минулого року складні переговори з цього приводу між демократами і республіканцями ледь не призвели уряд до дефолту - тоді проблему вдалося вирішити буквально "на прапорці".

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