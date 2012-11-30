Торги доларом на міжбанку в п'ятницю відкрилися зниженням котирувань

У п'ятницю, 30 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1730/8,1850 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2649/0,2654, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6355/10,6580. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3014/1,3016 (четвер – 1,2971/1,2973).

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