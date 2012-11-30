Обсяг платежів з єдиного податку за 10 місяців потроївся - ДПСУ

Обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становить 2,9 млрд грн, що втричі більше минулорічного показника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році на спрощену систему оподаткування перейшли близько 1 млн підприємців, завдяки запровадженню нових правил, що дозволяють швидко і просто перейти на сплату єдиного податку. Зокрема, на 1 листопада 2012 року кількість фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, становила 1,26 млн осіб. До першої групи «спрощенців» належать 291 тис. осіб, до другої - 724 тис. осіб, до третьої - 244 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Законом визначені групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу щонайбільше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.