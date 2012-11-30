Держказначейство запевняє, що коштів для виконання планових видатків бюджету достатньо

На рахунках Держказначейства обсяг фінансових ресурсів, який разом із залишком валютних коштів становить понад 11 млрд грн, є достатнім для виконання запланованих показників Державного бюджету України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

*** Україна в другій декаді листопада 2012 року розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. з дохідністю на рівні 7,8% річних. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 1 листопада п.р. становив 1,762 млрд грн, що є найменшим показником з початку 2010 року.

Відомство пояснює, що здійснення оперативного управління на основі упровадженої системи прогнозування дає сьогодні змогу мати нижчі залишки коштів на єдиному казначейському рахунку й оперативно їх використовувати.

Як повідомляв УНІАН, витрати держбюджету в січні-жовтні становили 302,631 млрд грн, або 73% від планового показника в 413,605 млрд грн на весь 2012 рік. У т.ч. витрати загального фонду становили 262,225 млрд грн, що, відповідно, також становило 73% від запланованої суми витрат у 360,501 млрд грн на весь 2012 рік.

Нагадаємо, 19 листопада профспілки заявили, що для здійснення у 2012 році всіх виплат бюджетникам не вистачає близько 10 млрд грн.

28 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився провести всеукраїнську селекторну нараду з питань виниклої заборгованості із зарплат бюджетникам. До того ж М.Азаров сказав, що керівники регіонів повинні проінформувати, як використовувалися за останні місяці бюджетні кошти. Глава уряду зазначив, що є непоодинокі випадки, коли окремі чиновники, розраховуючи, що з виплатою заробітної плати уряд завжди допоможе, використовують фінансові ресурси не на першочергові цілі.

*** За даними Державної служби статистики, в Україні загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада п.р. скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн, і становила 896,906 млн грн.

Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко 29 листопада заявив, що борги із зарплат працівникам бюджетної сфери ліквідують в найближчі тижні.

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