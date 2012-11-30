Шанси в пари EUR/USD продовжити зміцнення знижуються - Forex Club

Імовірно, до 25 грудня компроміс із бюджетно-боргового питання в США знайдуть, але весь цей час ринок продовжить нудитися в невизначеності, тому шанси у EUR/USD і GBP/USD продовжити зміцнення знижуються, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їхньою оцінкою, для пари EUR/USD рівень 1,30 залишається найсильнішим технічним опором і п'ятниця пройде в боротьбі із зазначеною позначкою.

GBP/USD вестиме себе стриманіше, так як останні економічні показники почали говорити про слабкість економіки. Лише сильні економічні сигнали здатні надати парі підтримку в прориві рівня 1,6050. На сьогодні таких релізів не заплановано.

Незважаючи на велику кількість економічних релізів з Японії, запланованих на сьогодні, очікувати активності USD/JPY протягом п'ятниці не варто. Раніше звіти США викликали активну реакцію, однак тепер всю увагу перекрили політичні війни. Лише підтвердження хоч якогось прогресу в бюджетній справі допоможе парі прорвати рівень 82,30 і рушити до позначки 82,80.