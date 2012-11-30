ДПСУ розширила перелік тематичних консультацій для платників податків

Державна податкова служба України (ДПСУ) згідно з наказами керівника відомства розширила перелік консультацій, що надаються платникам податків податковими органами, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС Києва.

Зокрема, роз'яснення надаватимуться щодо використання факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської звітності і податкової звітності; щодо забезпечення єдиного підходу до використання штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу, а також щодо сплати земельного податку приватними підприємцями – власниками нежилих приміщень.

Усі роз'яснення оприлюднені на офіційному сайті і структуровані у вигляді питань і відповідей з посиланнями на нормативні акти, що регулюють питання оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України до кінця року подасть на розгляд громадськості стратегію розвитку відомства в найближчі 5 років. Розширення консультаційної і сервісної складової є пріоритетним напрямом роботи Державної податкової служби і входить до числа основних орієнтирів при реформуванні служби і лібералізації податкової політики.

ДПСУ упродовж місяця одержала близько 5 тисяч пропозицій від платників податків щодо реформування податкової політики України.