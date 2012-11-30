Інфляція в єврозоні в листопаді знизилася

Брюссель. За попередніми даними, у листопаді 2012 року річна інфляція (листопад проти листопада) становитиме 2,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні 2012 року річна інфляція в зоні євро становила 2,5% у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,6%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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