Зростання ВВП Польщі в третьому кварталі сповільнилося до 1,4%

Варшава. У Польщі зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в третьому кварталі поточного року сповільнилося до 1,4% з 2,3% у другому кварталі і 3,6% за перші три місяці поточного року.

Згідно з оприлюдненими сьогодні Головним управлінням статистики Польщі (GUS) попередніми даними, якими володіє УНІАН, зниження темпів зростання ВВП у 3-му кварталі обумовлено скороченням внутрішніх витрат, яке не вдалося компенсувати за рахунок сповільненого зростання експорту.

Темп падіння внутрішнього попиту в третьому кварталі в країні прискорився до 0,7% з 0,4% за попередні три місяці.

Приватне споживання збільшилося на 0,1% - найнижче значення з 2003 року.

Нагадаємо, польські аналітики чекали зростання ВВП у третьому кварталі на рівні 1,8%.

З урахуванням сезонності ВВП у III кварталі виріс на 0,4% до попереднього кварталу і на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Нацбанк Польщі вперше з 2009 року знизив ключову облікову ставку на 0,25% - до 4,5%, щоб спонукати зростання економіки, що сповільнюється.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі очікує зниження темпів зростання національного ВВП у поточному році до 2,5% з 4,3% роком раніше.

Польща стала єдиною країною з 27 держав Євросоюзу, якій вдалося уникнути рецесії через світову фінансову кризу, що почалася наприкінці 2008 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Польща з 2013 року знизить ціну газу для населення на 10%