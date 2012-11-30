Місія МВФ прибуде до України 6 грудня - Азаров

Осло. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України 6 грудня для обговорення питань щодо подальшої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у п'ятницю, 30 листопада, на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції в Осло.

«6 грудня до України прибуває місія МВФ», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що під час роботи місії буде визначено, чи буде Україна продовжувати діючу програму з Фондом або буде укладено нову програму співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада директор департаменту з міжнародних відносин МВФ Джері Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки що не визначився з умовами продовження співпраці з Україною і не називає терміни візиту технічної місії МВФ до України.

«Що я можу сказати щодо України, так це те, що влада висловлює інтерес до відновлення програми співпраці з МВФ, проте умови співпраці ще не обговорювалися. І ми поки що не одержували від української сторони пропозиції направити до країни місію для переговорів», - сказав Д.Райс.

Нагадаємо, раніше, 2 листопада, Д.Райс заявляв, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України. Тоді ж у Києві завершила роботу технічна місія МВФ, проте про результати виконаної роботи не повідомлялося.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.

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