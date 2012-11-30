Введення 15% збору з продажу валюти може ще більше знизити довіру до гривні — експерт

Введення 15% збору з продажу готівкової іноземної валюти може ще більше знизити довіру українців до національної валюти, відзначив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Євген Гребенюк.

«Можливо, в короткостроковій перспективі небезпека запровадження цього податку і підштовхне когось здати якусь частину валюти, але в довгостроковій перспективі цей податок ще більше підірве довіру до національної валюти. Адже якщо її потрібно захищати такими методами, отже вона дуже слабка?», - сказав аналітик.

Крім того, на думку Є.Гребенюка, введення збору з продажу валюти може визначити негативні тенденції в депозитній базі. «Адже у нас народ навчений попередніми кризами, і якщо бачить, що влада доходить вже до таких одіозних рішень, то виникає питання: що буде далі?», - відзначає аналітик.

На його думку, в такій ситуації населення вважатиме за краще на якийсь час перемістити свій депозит у домашній сейф. «Швидше за все, саме так відреагує масовий вкладник. А це вже може створити на порядок більш небезпечні погрози для банківської системи, ніж помірна девальвація, з якою влада бореться такими сумнівними методами», - вважає Є.Гребенюк.

Аналітик висловив надію, що законопроект про введення збору з продажу валюти так і не буде ухвалено парламентом.

«Я дуже сподіваюся, що нинішня Верховна Рада не встигне за це проголосувати, а в новій Раді, я дуже на це сподіваюся, такий небезпечний законопроект ніхто навіть не розглядатиме», - сказав він.

У свою чергу, аналітики «ІНГ Банк Україна» відзначають, що останні заяви представників НБУ дають підстави говорити, що Нацбанк все ж таки розраховує на введення збору. Це, у свою чергу, на думку аналітиків, додатково свідчить про націленість Нацбанку на збереження в найближчому майбутньому стабільності гривні.

Таким чином, у банку вважають, що, враховуючи позицію НБУ і підтримку введення збору з боку уряду, законопроект про збір має всі шанси одержати підтримку в парламенті.

«Ми вважаємо, що вірогідність його (збору з продажу валюти - УНІАН) введення до кінця цього року, як і раніше, залишається високою», - говорять в «ІНГ Банк Україна».

У свою чергу, директор казначейства «ТАСкомбанку» Андрій Василенко відзначає, що введення збору з продажу валюти матиме істотний вплив на ринок і, ймовірно, в першу чергу знизить попит на валюту з боку населення, основна маса якого, незалежно від того, погано це чи добре, зберігає свої заощадження в доларах.

«Національний банк штучно прищеплює думку про те, що крім як у гривні тримати свої заощадження не варто, тому що все решта підлягатиме оподаткуванню. Таким чином регулятор прагне стабілізувати ситуацію на валютному ринку і підтримати курс національної валюти», - вважає А.Василенко.

При цьому, на його думку, Нацбанку не варто забувати, що подібні жорсткі механізми призводять до активізації чорного ринку, де валюта продаватиметься без урахування податків.

«Навіть якщо курс буде на рівні 8,20 грн за долар, і з урахуванням утримання 15% податку, реальний курс продажу в банку вийде на рівні 7 грн. Таким чином, це призведе до того, що населення буде міняти валюту на чорному ринку. Цікаво те, що чорний ринок, розуміючи ситуацію, що склалася, також реагуватиме на подібні дії і кінець кінцем виставить ціну за долар не 8,20 грн, а на рівні 7,20–7,50 грн за долар. У результаті в найвигіднішому становищі тут опиняється «сірий» імпорт, який регулярно купує валюту на чорному ринку, і подібне зниження цін на валюту буде їм дуже цікаво», - пояснює можливі перспективи введення збору А.Василенко.

Тому він вважає, що в найближчому майбутньому слід чекати жорстких заходів щодо чорного ринку з боку держави.

Банкір нагадує, що у разі ухвалення закону він набуде чинності через 60 днів з моменту підписання, таким чином, у громадян є можливість обміняти долари на гривню без сплати податків упродовж двох місяців.

«Але важливо пам'ятати, що у разі, якщо законопроект набуде чинності, і при цьому курс долара утримати від зростання не вдасться, а населення втратить 15% - цього державі ніхто не пробачить», - наголосив А.Василенко.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про введення 15% збору було зареєстровано у Верховній Раді 19 листопада. Проте 20 листопада ВР відклала його розгляд на невизначений термін, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект. При цьому голова Національного банку Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу ICTV заявив, що Нацбанк має намір наполягати на введенні податку.

У НБУ наголошують, що введення податку на продаж валюти спрямоване перш за все на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

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