Місія МВФ прибуде до України 6 грудня

Осло. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 грудня для обговорення питань подальшій співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції в Осло.

«6 грудня в Україну прибуває місія МВФ», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в ході роботи місії буде визначено, чи продовжуватиме Україна діючу програму з Фондом чи буде укладена нова програма співпраці.

Нагадаємо, директор департаменту з міжнародних відносин МВФ Джері Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд наразі не визначився з умовами продовження співпраці з Україною і не називає терміни візиту технічної місії МВФ до України. «Що я можу сказати стосовно України, то це те, що влада висловлює інтерес до відновлення програми співпраці з МВФ, проте умови співпраці ще не обговорювалися. І ми поки не одержували від української сторони пропозиції направити до країни місію для переговорів», - сказав Д.Райс

Читайте також:

МВФ прогнозує зниження золотовалютних резервів НБУ до 24 млрд дол.

Україна не одержить грошей МВФ без підвищення цін на газ для населення – польський експерт