Україна запропонувала Німеччині співпрацювати у боротьбі з фінансовими злочинами

Представники податкової міліції України запропонували представникам Митної кримінальної служби Німеччини розглянути проект угоди про співпрацю в боротьбі з фінансовими злочинами.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби України.

Згідно з повідомленням, українська сторона також запропонувала провести спільні з німецькими колегами дії, спрямовані на ліквідацію схем ухилення від сплати податків і митних платежів. У відповідь німецька сторона високо оцінила прагнення української податкової міліції розвивати міжнародне співробітництво, як один із компонентів протидії фінансовим злочинам.

На думку першого заступника голови Державної податкової служби - начальника податкової міліції Андрія Головача, налагодження тісних взаємин з компетентними органами іноземних держав, які реально протидіють міжнародній фінансовій злочинності, є одним з найважливіших напрямків роботи податкової міліції України.

Як повідомляв УНІАН, на даному етапі податкова міліція України активно співпрацює з компетентними службами країн ЄС, СНД, США, а також іншими країнами, які активно розвиваються і удосконалюються в напрямі ефективного забезпечення економічної безпеки. Крім того, у вересні 2012 року А.Головач був обраний головою Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД.