Міжбанк п'ятниці: закриття торгів - 8,1740/8,1790 грн/дол.

У п'ятницю, 30 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 8,1730/8,1850, на 12:00 ціни знизилися - 8,1680/8,1750. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1740/8,1790 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2649/54, на 12:00 ціни впали - 0,2642/46. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2646/50. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,8775 (-0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2970/1,3025. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6355/10,6580, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,6130/10,6260. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися 10,6275/10,6380.