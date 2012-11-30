Азаров: Україна в питанні перегляду мит діє у рамках статуту СОТ

Осло. Україна в питанні перегляду мит у рамках свого членства у Світовій організації торгівлі діє в рамках статуту цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у п'ятницю, 30 листопада, в Осло на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції.

М.Азаров відзначив, що тема перегляду мит порушувалася під час його розмови з Й.Столтенбергом - прем'єр-міністром Норвегії, яка, серед інших країн, висловила стурбованість ініціативою України.

«Україна діє в суворій відповідності до статуту СОТ. І ми маємо право впродовж певного періоду і при певних ризиках вживати захисні заходи для свого ринку. В даний час ми проходимо всі передбачені статутом СОТ процедури, пов'язані з переглядом (мит – УНІАН)», - сказав М.Азаров.

У цьому контексті він звернув увагу Й.Столтенберга на те, що Норвегія також застосовує захисні заходи щодо імпорту сирів.

«А ми не гірші за Норвегію», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торгових партнерів України в ЄС і США.

26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні. Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після одержання членства у СОТ країни можуть впродовж ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.