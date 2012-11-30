В АП кажуть, що з 1 грудня прокуратура буде менше втручатися в роботу підприємців

З 1 грудня набувають чинності зміни до законів, що знизять рівень втручання прокуратури в роботу підприємців

Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій Портнов, коментуючи набуття чинності з 1 грудня закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами А.Портнова, згідно зі змінами, зупинення підприємницької діяльності з ініціативи прокурора може бути здійснене лише за результатами змагального судового розгляду.

«Переконаний, що участь у відносинах між прокурором і суб’єктом підприємницької діяльності такого суб’єкту як суд дозволить зменшити вплив органів прокуратури на ведення господарської діяльності”, - сказав А.Портнов.

Він також зауважив, що Президент України неодноразово наголошував на необхідності мінімізувати тиск правоохоронних органів на підприємців, а тому положення цього закону мають важливе значення для реалізації ініціатив глави держави та отримання позитивних економічних наслідків.

Крім того, додав він, закон позбавляє прокуратуру права вносити приписи та протести, прийняття яких вимагало від фізичних та юридичних осіб безумовного й невідкладного виконання вимог прокурора. А.Портнов зауважив, що з 1 грудня внесення акту прокурорського реагування більше не означатиме автоматичного зупинення чи припинення дії нормативно-правового акту, дозвільних документів, зупинення виконання робіт чи надання послуг і не покладатиме на особу додаткових обов’язків, які вона повинна негайно виконати.

«Такий законодавчий підхід до наслідків внесення акту прокурорського реагування дозволить істотно зменшити їх загальну кількість», - підкреслив радник Президента України.

Важливим нововведенням нового закону, за його словами, також є положення, яке передбачає, що реагування на звернення фізичних та юридичних осіб може здійснюватися лише після їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або ж неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань. Такий підхід, на думку А.Портнова, суттєво знизить рівень втручання прокуратури у підприємницьку діяльність, зокрема в тих сферах, нагляд за законністю якої здійснюють інші контролюючі органи.

«Прокурор не повинен підміняти собою органи державного нагляду (контролю), виконувати їх функції та шляхом видання актів прокурорського реагування усувати порушення, які належать до сфери відання цих органів», - підкреслив А.Портнов.

Він також звернув увагу на те, що положення закону закріплюють вимогу щодо здійснення повноважень прокурора з виявлення порушень закону виключно після ухвалення мотивованої постанови, в якій мають бути чітко викладені підстави для їх здійснення. Обов’язок надання особі постанови, щодо якої прокурор вчиняє передбачені законом дії, та закріплене за нею право на оскарження цієї постанови в суді, за його словами, також сприятимуть посиленню судового контролю за діяльністю органів прокуратури і кращому захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.

Важливими, на думку радника Президента, є також норми, які обмежують можливість органів прокуратури ініціювати перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

«Положення нового закону в поєднанні з уже діючими в Україні нормами, які закріплюють граничний строк для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, істотно посилять гарантії особи на те, що отримане нею судове рішення буде виконане і не зможе бути переглянуте після спливу значного проміжку часу. Практика скасування судових рішень через три чи більше років має відійти в минуле як така, що підриває довіру громадян у спроможність українського правосуддя захистити їх права та інтереси», - зазначив А.Портнов.