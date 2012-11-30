Європейський центробанк та МВФ вимагають від єврозони реформ

Криза єврозони далека від завершення, і країни валютного блоку повинні консолідувати бюджети і заснувати банківський союз, щоб вийти на більш стабільний шлях, цитує Reuters заяви керівників Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду.

Підкреслюючи глибину проблем єврозони, роздрібні продажі у Німеччині та споживчі витрати у Франції - першій і другій за величиною економіках єврозони - знизилися набагато сильніше, ніж очікували аналітики. Дані про безробіття в єврозоні свідчать, що в жовтні кількість людей, які не мають роботи, зросла на 173.000.

Виступаючи в Парижі, президент ЄЦБ Маріо Драґі сказав, що криза єврозони, ймовірно, триватиме до середини наступного року.

"Ми ще не вийшли з кризи, - сказав Драґі радіостанції Europe 1. - Відновлення більшої частини єврозони напевно почнеться в другій половині 2013 року".

"Це правда, що бюджетна консолідація викличе короткострокове скорочення економічної активності, але ця бюджетна консолідація неминуча", - додав він.

ЄЦБ проведе щомісячне засідання на наступному тижні і, як очікується, залишить ключову ставку незмінною, на рекордному мінімумі 0,75% річних. Економісти розходяться в думках про те, чи скоротить Центробанк вартість запозичень у наступному році.

Драґі підкреслив, що ЄЦБ готовий допомогти у боротьбі з кризою шляхом необмеженої купівлі суверенного боргу в рамках нового плану скуповування облігацій. Але поки Іспанія не попросить про допомогу - необхідна умова для втручання ЄЦБ - банк не зможе використовувати цей інструмент.

Виступаючи проти нових антикризових заходів ЄЦБ, голова німецького Бундесбанку Йєнс Вайдманн сказав в четвер, що центробанки зробили більше, ніж достатньо, щоб подолати кризу, і зараз настав час урядам реформувати економіку і стабілізувати банківський сектор.

Драґі, який приїхав до Парижа на конференцію фінансових лідерів, сказав, що урядам єврозони потрібно поквапитися зі створенням банківського союзу, який має охоплювати всі банки, щоб уникнути дроблення сектора.

Його позиція ставить ЄЦБ, який візьме на себе роль пан'європейського банківського контролера, в опозицію Німеччині. Берлін стверджує, що єдиний банківський регулятор на базі ЄЦБ повинен займатися тільки найбільшими банками блоку.

Йорг Асмуссен, представник ЄЦБ, який бере участь у переговорах про поглиблення інтеграції єврозони і колишній заступник міністра фінансів Німеччини, сказав у четвер, що новий європейський банківський контролер не буде повністю готовий до роботи раніше 2014 року.

Але глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зажадала швидкого створення банківського союзу, який мав би можливість контролювати всі банки єврозони.

"Банківський союз здається нам головним пріоритетом", - сказала вона на конференції фінансових лідерів у Парижі, додавши, що бюджетна консолідація повинна бути наступним пріоритетом.

Економічна ситуація в єврозоні залишається нестійкою, і уряди повинні зберігати "розумні" темпи бюджетної консолідації, щоб не стримувати зростання, додала вона.