Донецька область зберігає лідерство за обсягом зарплатних боргів

Донецька область зберегла лідерство за обсягом боргу з виплати заробітної плати, який на листопад 2012 року становив 162,2 млн грн, повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, порівняно з жовтнем обсяг боргу із зарплат у Донецькій області скоротився на 8,7 млн ​​грн. Водночас це як і раніше найбільший обсяг боргу в порівнянні з іншими регіонами України.

Слідом за Донецькою областю за обсягом боргів слідують Харківська область (104,5 млн грн станом на листопад при показнику в жовтні 82,2 млн грн), Луганська область (72,0 млн грн на листопад і 76,5 млн грн у жовтні) , Київ (71,3 млн грн у листопаді і 82,0 млн грн у жовтні), Сумська область (60,4 млн грн у листопаді і 61,7 млн ​​грн у жовтні), АР Крим (58,2 млн грн у листопаді при боргу 58,9 млн грн в жовтні), Львівська область (57,9 млн грн у листопаді при боргу 59,9 млн грн в жовтні), і Запорізька область (52,1 млн грн у листопаді при 60,6 млн грн в жовтні). Найменший обсяг боргу зафіксовано в Рівненській області, який як і в жовтні становив 1,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні за станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн. Найбільш значний обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 520,1 млн грн, будівництві - 100,2 млн грн, сфері операцій з нерухомістю, реінжинірингу та наданні послуг підприємцям - 117,1 млн грн. Найменший обсяг заборгованості зафіксовано у сфері лісового господарства - 1,1 млн грн.