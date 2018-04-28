"Страшилки" від Нацбанку: дивимось не на курс, а на макропоказники

Нацбанк продовжує наполегливо «знижувати» валютний ажіотаж, який все ніяк не вщухає, попри «нововведення», які вводить регулятор. Підвищений інтерес бізнесу і населення останнім часом викликала інформація у ЗМІ, що держбюджет на 2013 рік (щоправда, документ ніхто ще не бачив, крім учасника процесу його розробки - уряду) розрахований, виходячи з курсу гривні 8,5 грн/дол. (держбюджет на 2012 рік розрахований за курсом 8 грн/дол.). Українці взялися за підрахунки дефляційного й інфляційного ризиків для своїх фінансів. Якусь чергову паніку визнав і сам регулятор, одразу видавши рекомендації - «не використовувати курс гривні до долара США, який застосовується при розрахунку державного бюджету, в процесі бізнес-планування, а також планування фінансової складової домогосподарств».

Заступник директора Департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олександр Арсенюк запевнив, що бюджетний курс - «не прогноз, це просто технічний показник для розрахунку статей проекту державного бюджету». Він порадив «на цю цифру не звертати уваги» під час ухвалення будь-яких власних фінансових рішень.

Голова Ради НБУ Ігор Прасолов уточнив: «У нас сьогодні усі орієнтуються, який буде курс валюти на наступний рік. А те, що наш народ так сильно звертає увагу на валютний ринок - це... психологія, сила звички. Тому Національний банк сьогодні намагається проводити політику на зниження доларизації економіки і починає робити в цьому практичні кроки».

Тобто, судячи із заяв представників регулятора, курс долара зроблять «гнучким», на чому наполягали міжнародні інвестори, але при цьому «гнучкість» будуть відпрацьовувати в наказовому порядку (виходячи з «доцільності»).

Через це рекомендації Нацбанку викликають низку запитань. Наприклад, яким чином можна «застосувати» до своїх заощаджень стрибки курсу, що в принципі може відбутися з курсом, якщо він «попливе»?

Леонід Долинський, директор з розвитку НРА «Рюрик» вважає, що говорити про повний перехід на плаваючий курс валют наразі передчасно. «Радше, йдеться про збільшення курсового коридору, тобто НБУ не відправить курс у вільне плавання, а просто зробить його більш «гнучким». Провідні міжнародні організації, зокрема МВФ, які наполягають на поступовому формуванні в Україні вільних ринкових курсів валют, позитивно оцінюють навіть такі «напівзаходи», - підкреслив експерт.

Тут варто зазначити, що Прасолов виступає проти введення валютного коридору. «Я проти валютного коридору. Національний банк буде робити курс гнучкішим. Тобто, завдання Нацбанку, щоб населення звикло до того, що курс обміну валют в обмінних пунктах буде постійно рухатися вгору-вниз, виходячи з економічної ситуації, виходячи з платіжного балансу, ліквідності тощо. Я думаю, що це більш правильна політика з точки зору відучення народу постійно реагувати на цей курс».

***Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Нацбанком восени кризового 2008 року. Ця норма була скасована з 2 грудня 2008 року.

Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні вважає, що, найімовірніше, з нового року курс долара буде більш гнучким. «Щоправда, це не означає, що в Україні буде повністю вільний режим валютного курсу. Таким режимом можуть похвалитися тільки деякі розвинені країни. В Україні, напевно, збережеться коридор коливання курсу долара. Можливо, він буде більш широким, ніж зараз - не 5%, а 7 або 8%. І найцікавіше, з'явиться можливість зміни кордонів цього коридору і вгору, і вниз», - зазначає експерт.

На його думку, до більш гнучкого режиму валютного курсу Україна поки що не готова. «По-перше, країна продовжує оплачувати російський газ і зовнішню заборгованість в іноземній валюті. Зростання курсу долара призведе до подорожчання платежів за даними статтями в гривневому еквіваленті. До того ж, частка проблемної заборгованості в банківському секторі залишається на відносно високому рівні», - пояснив Івченко.

«Ми не очікуємо різкого зростання курсу долара до кінця 2012-го. Середній курс продажу готівкового долара до кінця року, ймовірно, перебуватиме в межах 8,25-8,40 грн. У першій половині наступного року ми не очікуємо зростання курсу готівкового долара вище 8,61 грн., А на кінець 2013 року прогнозуємо на позначці 8,55 грн. Більш гнучкий режим валютного курсу передбачає можливість і зростання курсу долара, і його зниження. НБУ, напевно, продовжить підтримувати гривню, і не дасть їй суттєво знизитися в ціні. Це буде досягатися і за рахунок ринкових методів - інтервенцій із ЗВР, розміщення єврооблігацій України, і адміністративних заходів (продаж експортної валютної виручки, законодавчих обмежень на готівковому валютному ринку). Також ми не виключаємо, що Україна врешті-решт відновить співпрацю з МВФ, що підтримає гривню», - вважає експерт.

Таким чином, влада наполегливо йде до своєї мети - дедоларизація економіки і підвищення статусу національної валюти. Ручний механізм запрацював, щоб зняти девальваційний тиск на курс гривні, або простіше - щоб «вимити» валюту населення з-під матраців, яку офіційно оцінили у близько 50 млрд доларів, не офіційно - у 80 млрд дол. Не забули і про бізнес. Заходами для здійснення планів стали обов'язковий продаж валютної виручки експортерами, перехід до плаваючого курсу (екс-голова НБУ Володимир Стельмах порушував це питання у 2008 році – у розквіт кризи, зараз на цьому наполягає МВФ), введення податку на продаж валюти (що донині залишається під питанням), примусова конвертація валютних переказів, створення Комітету з протидії проведенню недобросовісних валютних операцій, очікуване введення "бівалютного кошика", а також повернення кримінальної відповідальності за «тіньові» валютні операції. Водночас зовсім не враховується, що потрапила валюта «в ліжка» українців, оскільки у населення і бізнесу ростуть девальваційні та інфляційні страхи. А їх провокують і зовнішні економічні ризики, і внутрішні. Внутрішні, звичайно, «тиснуть» сильніше. Це і рецесія в економіці, і негативний торговий рекорд, зростаючий дефіцит бюджету, «прохолодне» ставлення до України з боку інвесторів, невизначеність у співпраці з МВФ, зовнішні борги, зниження обсягу золотовалютних резервів. Тобто, безгрошів'я. Звідси і хвороблива гарячка на валютному ринку, інтерес до курсу зашкалює.

Настрій від порад НБУ: куди вже гірше?

Але Нацбанк знову-таки рекомендує більше звертати увагу на макропоказники, ніж на курс.

Радник голови правління «Альфа-Банку» Роман Шпек відзначає, що курс «цікавить усіх, тому що така структура економіки і така якість економіки, і ціни прив'язані...», хоча для бізнесу важлива наявність реалістичних макроекономічних прогнозів, в тому числі, і прогнозу щодо курсу національної валюти, для планування своєї діяльності.

Звернімося до реалістичних прогнозів від влади. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров днями заявив, що ВВП за підсумками цього року може бути нульовим або навіть від'ємним. «Ми орієнтувалися на економічне зростання приблизно в 3,5%. Добре, якщо матимемо плюс наприкінці року», - сказав він.

А за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, дохідна частина держбюджету в поточному році виконана взагалі не буде на тлі різкого падіння експорту.

Що стосується наступного року, то спочатку Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП з раніше затверджених 4,5% до 3,5%, а потім до 3,4%. Інфляція теж змінила розмір - замість 5,9% вже планують 4,8%. Обсяг номінального ВВП затверджено на рівні 1 трильйон 576 млрд грн (на 252 млрд грн менше, ніж у 2012 році - 1 трлн 314 млрд грн).

Експерти МВФ прогнозують зниження золотовалютних резервів НБУ до 24 млрд дол. до кінця року і збереження тенденції у 2013-2014 роках (27% короткострокового боргу), що, звичайно, позначиться на ставленні до нас інвесторів.

***За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16% - до 26,8 млрд дол. з 31,8 млрд дол. Цей обсяг є критичним для економіки України.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть і внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відтоку капіталів, і об'єктивні зовнішні ризики. Водночас дефіцит платіжного балансу в наступному році може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу становитиме 65 і 35% ВВП, відповідно. Курс гривні переоцінений в середньому на 8-13%, і тому Фонд пропонує знизити курс нацвалюти до долара на 13% для досягнення бездефіцитного платіжного балансу.

Думаю, не варто далі наводити оцінки міжнародних фінансових інститутів - тільки посилиться і так негативний настрій, якщо прислухатися до рекомендацій Нацбанку орієнтуватися не на курс, а на макропоказники.

Олена Бистрицька (УНІАН)

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