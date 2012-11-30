Дефіцит платіжного балансу України збільшився у 2 рази

Дефіцит платіжного балансу України за січень-жовтень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,9 раза - до 2,797 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

У жовтні ц.р. дефіцит становив 1,999 млрд дол., що в 1,8 раза більше, ніж у вересні ц.р., та на 27,7% більше, ніж у жовтні 2011 р.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку в жовтні ц.р. становив 1,619 млрд дол., зберігшись приблизно на торішньому рівні.

За даними НБУ, в жовтні експорт товарів становив 6,3 млрд дол., що на 8,1% більше, ніж у жовтні 2011 року. Рекордними за весь період статистичних спостережень були обсяги експорту продукції АПК: зростання було забезпечене за рахунок експорту зернових культур (у три рази вище, ніж минулого року), олії та олійних культур (у 1,6 раза більше). Завдяки цьому частка АПК в структурі експорту товарів у жовтні зросла до 32,6%.

У повідомленні регулятора вказується, що стабільно високим був експорт продукції машинобудування (річні темпи зростання - 25,1%) завдяки значному попиту з боку Росії. Унаслідок низького попиту та цін на світових товарних ринках експорт металургійної продукції було на 19,7% менше, ніж у минулому році.

Обсяги імпорту товарів становили 8,1 млрд дол., що на 3,4% вище, ніж у жовтні 2011 року. Зростання було зумовлене значним неенергетичним імпортом (виріс на 9,7%) через поставки продукції АПК (зросли на 30,9%) та хімічної продукції (зросли на 16,3%).

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій в жовтні було сформовано з дефіцитом у розмірі 380 млн дол. з високим попитом на готівкові кошти в іноземній валюті з боку населення. Одночасно з початку року сальдо капітального і фінансового рахунку залишалося позитивним - 8,3 млрд дол. (за відповідний період минулого року - 6 млрд дол.).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в жовтні становив 391 млн дол.

Приплив прямих іноземних інвестицій до України з початку року становив 6,4 млрд дол., що на 10,9% більше, ніж за 10 місяців 2011 року. В реальний сектор економіки було спрямовано 92% цих обсягів.

У НБУ констатують, що через посилення девальваційних очікувань напередодні виборів приріст готівкової валюти поза банками у жовтні збільшився до 1,9 млрд дол. Однак в цілому за 10 місяців 2012 року приріст готівкової валюти становив 7,3 млрд дол., що на 19,2% менше, ніж за відповідний період минулого року.

У жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу був профінансований за рахунок резервних активів, крім того, відбулося чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 408 млн дол. У результаті міжнародні резерви скоротилися до 26,8 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,0 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) в 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового та капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).