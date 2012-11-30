Місія МВФ відвідає Україну 7–17 грудня

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну 7-17 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у представництві МВФ з посиланням на голову представництва Макса Альєра

«На прохання влади до України прибуде місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом 7-17 грудня для переговорів за новою угодою stand-by», - сказав М.Альєр.

Як повідомляв УНІАН, вчора директор департаменту МВФ у міжнародних справах не називав дату приїзду місії МВФ до України, оскільки Фонд не одержував запрошень з українського боку. При цьому прем'єр-міністр Микола Азаров стверджував, що місія прибуде до України 6 грудня

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ у Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.