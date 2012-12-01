Законопроект про податок на продаж валюти може розглянути ВР ще цього скликання - Горбаль

Законопроект про 15-відсотковий податок на продаж валюти може розглянути парламент ще цього скликання наступного тижня.

Про це в інтверв’ю радіо «Свобода» сказав народний депутат від Партії регіонів, член Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Василь Горбаль.

За його словами, після того, як Верховна Рада відмовилася розглядати це питання, «була публічна заява голови правління Національного банку про те, що Національний банк наполягає на прийнятті подібної норми».

В.Горбаль не виключає, що до цього питання депутати можуть повернутися на останньому засіданні чинного парламенту, 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про введення 15% збору було зареєстровано у Верховній Раді 19 листопада. Проте 20 листопада ВР відклала його розгляд на невизначений термін, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект.

При цьому голова Нацбанку Сергій Арбузов заявив, що НБУ має намір наполягати на введенні податку.

У Нацбанку наголошують, що введення податку на продаж валюти спрямоване перш за все на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Читайте також:

Запровадження податку на продаж валюти відклали... ненадовго

НБУ наполягає на запровадженні 15% збору з продажу валюти