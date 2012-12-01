Реформа місцевого самоврядування передбачає зменшення дотацій регіонам - Ставнійчук

Розроблена в Адміністрації Президента України реформа місцевого самоврядування покликана повернути повноцінне самоврядування на рівні районів і областей і зменшити кількість дотаційних регіонів.

Про це в статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (1 – 7 грудня) пише радник Президента, секретар Конституційної асамблеї Марина Ставнійчук.

За її словами, реформою пропонується надати право обласним, районним радам формувати власні виконавчі органи, самостійно розробляти і виконувати перспективні, а не лише щорічні програми соціально-економічного, культурного розвитку і районні і обласні бюджети.

«У разі здійснення такого перерозподілу повноважень можна очікувати формування дієздатного самоврядування на рівні регіону, району і зменшення кількості глибоко дотаційних територіальних громад», - зазначає М.Ставнійчук.

На сьогодні, за її словами, більшість територіальних громад у сільських територіях не здатні виконувати власні повноваження, а дотаційність 5419 місцевих бюджетів перевищує 70%, 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

На думку М.Ставнійчук, якщо становище не зміниться, «за п'ять років ми матимемо ситуацію, коли держбюджет на 70% фінансуватиме розв’язання місцевих проблем».

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