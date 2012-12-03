США виступають проти перегляду мит Україною в рамках СОТ

США заявляють, що бажання України переглянути мита в межах Всесвітньої торгової організації можуть підірвати двосторонні торговельні відносини.

Як наголошується в повідомленні офісу Торговельного представника США, стурбованість міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко під час зустрічі у Вашингтоні 30 листопада висловив особисто торговий представник США Рон Кірк.

"Посол Кірк висловив серйозну стурбованість США з приводу запиту України щодо перегляду пов'язаних мит на більш ніж 350 товарів, на які вона погодилася при вступі до Світової організації торгівлі в 2008 році. Ця акція є безпрецедентною і може підірвати багатосторонню торговельну систему, тому майже всі значні торгові партнери України - понад третину всіх членів СОТ - приєдналися до нас щодо цієї проблеми", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні нагадується, що 8 листопада торговий представник США вже висловлював занепокоєння щодо цього в листі на адресу першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торговельних партнерів України в ЄС і США.

26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами СОТ (23 учасника) на своєму засіданні прийняли заяву, в якій закликають Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, не зрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує недостатня прозорість з боку України щодо цього питання. Заяву підписали найбільші держави - учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

30 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна в питанні перегляду мит в рамках свого членства в СОТ діє в рамках статуту цієї організації.

«Україна діє в суворій відповідності до статуту СОТ. І ми маємо право протягом певного періоду і при певних ризиках приймати захисні заходи для свого ринку. У цей час ми проходимо всі передбачені статутом СОТ процедури, пов'язані з переглядом (мит - УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року. Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть протягом ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.