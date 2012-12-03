Реакція СОТ на перегляд тарифів може ускладнити переговори України з МС - Данилишин

Прохання країн - членів СОТ і США до України відкликати заявку про перегляд тарифних зобов'язань може значно ускладнити переговорний процес нашої держави з Митним союзом і повноцінне існування в системі ЗВТ СНД, вважає колишній міністр економіки України Богдан Данилишин.

Про це він написав у своєму коментарі в Facebook.

Він зазначив, що це може відбутися через те, що рівень тарифного захисту цих об'єднань значно вищий, ніж в України, і без належного обмеження може шкодити їхнім економічним інтересам.

«Україна має бути зацікавлена ​​в повномасштабній імплементації в систему відносин Митного союзу договірно-правової бази СОТ і всіма можливими засобами сприяти активізації переговорного процесу щодо вступу членів союзу до Організації. Приєднання України до союзу є можливим тільки на умовах СОТ, що означає прийняття країнами - членами МС умов України», - зазначив він.

У цей час, переконаний Б.Данилишин, гармонізація митних тарифів України та Митного союзу неможлива, враховуючи розклад тарифних зобов'язань України, яке є невід'ємною частиною Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі", ухваленого Верховною Радою України 10.04.2008 за № 250-VI. Подача заявки до СОТ щодо перегляду тарифних зобов'язань була однією зі спроб уніфікації цього процесу.

Також, на думку Б.Данилишина, заявка України до Всесвітньої торговельної організації про перегляд тарифних зобов'язань свідчить про відсутність системної зовнішньоекономічної політики країни та є безпрецедентним випадком у практиці торговельно-економічних переговорів.

«Негативна реакція держав - членів СОТ на можливий одноосібний перегляд тарифних зобов'язань України може призвести до застосування санкцій обмежувального характеру (не тільки тарифних) стосовно України, наслідком чого може стати погіршення ситуації з експортом, висування вимог до України щодо застосування компенсаційних механізмів, ініціювання країнами - членами СОТ обговорення виконання Україною зобов'язань в рамках СОТ», - вважає екс-міністр.

Водночас він зазначає, що Україна не повністю вжила заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків приєднання до СОТ.

«Усього не можна було передбачити відразу. Але СОТ має відповідні механізми для виправлення ситуації, що, на погляд країни - члена СОТ, загрожує її національним і торгово-економічним інтересам. Для того, щоб говорити про вплив чи шкоду від вступу України до СОТ, потрібно розуміти і бачити внутрішню структуру економіки України, політичні і бізнесові інтереси правлячих кіл. Вони (влада України - УНІАН) говорять про реформи і модернізації, але не зацікавлені в них. Реформи - це зміна структури економіки, ліквідація сировинної орієнтації експорту, а, значить, і надприбутків олігархів», - вважає Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торговельних партнерів України в ЄС і США.

26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами СОТ (23 учасника) на своєму засіданні прийняли заяву, в якій закликають Україну відкликати свою заявку щодо перегляду тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, не зрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує недостатня прозорість з боку України щодо цього питання. Заяву підписали найбільші держави - учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року. Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть протягом ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.