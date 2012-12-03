Обсяг проблемних кредитів за 10 місяців скоротився на 12 млрд грн

За 10 місяців поточного року обсяг негативно класифікованих кредитів (безнадійні та сумнівні) зменшився на 12 млрд грн.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на слова директора департаменту методології банківського регулювання та нагляду Національного банку України Наталії Іваненко.

«Банківська система збільшує свої активні і пасивні операції. Хоч темпи кредитування недостатньо високі, але абсолютний приріст кредитів за рік - 25 млрд грн - це все-таки цифра хороша. Банківський сектор демонструє збільшення довіри і з боку населення. З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 45 млрд грн», - сказано в повідомленні.

За словами Н.Іваненко, саме завдяки сукупності зазначених вище факторів банківська система за 10 місяців отримала прибуток 3,8 млрд грн.

«Стабільність банківського сектора не викликає в нас сумнівів. Є, звичайно, низка факторів, які впливають на його стан - не можна бути відірваними від ситуації і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Але загалом стан нормальний», - резюмувала директор департаменту методології банківського регулювання та нагляду НБУ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що наразі українським банкам не вдалося досягти помітного прогресу щодо скорочення обсягів проблемних кредитів, частка яких у портфелі банків залишається на рівні 45-50%.

За даними Fitch Ratings, рівень потенційно проблемних і реструктуризованих кредитів наприкінці 2011 року становив 46% проти 57% наприкінці 2010 р.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків з початку 2012 року скоротився на 3,4% (на 2,68 млрд грн) і на 1 вересня становив 76,614 млрд грн.

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