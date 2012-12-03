Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 3 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1750/8,1850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2644/0,2649, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6560/10,6710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3034/1,3036 (п'ятниця — 1,3014/1,3016).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9930.