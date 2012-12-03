Пара EUR/USD на поточному тижні може зміцнити свої позиції - Forex Club

Поточний тиждень буде першим тижнем нового місяця, а, отже, традиційно дуже багатим на макроекономічні звіти, що здатні зробити значний вплив на позиції долара США, визначивши його перспективи на весь грудень, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, макроекономічна статистика зі США останнім часом носила досить позитивний характер, сигналізуючи про те, що найбільша економіка світу стоїть на траєкторії сталого зростання. Однак зростаючий рівень напруженості навколо проблеми «фіскального обриву» має всі шанси підкосити діловий оптимізм, що може негативно позначитися на індексах менеджерів із закупівель. З огляду на закінчення термінів дії «Операції твіст» і в переддень чергового засідання FOMC дані за рівнем безробіття можуть виявитися для інвесторів серйозним подразником. Рівень зайнятості за останніми замірами становив 7,9% і будь-які негативні сюрпризи можуть спровокувати ФРС на подальше пом'якшення грошово-кредитної політики.

Для пари EUR/USD найважливішими подіями тижня стануть підсумки чергового засідання Керуючої Ради ЄЦБ 6 грудня, а також результати аукціонів з розміщення довгострокових облігацій урядом Іспанії 5 грудня. Ухудшающаяся макроекономічна статистика з регіону може спровокувати додаткове зниження облікової ставки з метою справити позитивний вплив на діловий оптимізм. Наявність позитивних новин здатна продовжити зміцнення євро. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, подолання EUR/USD опору 1,30 може рушити котирування пари до області 1,3150.

Тиждень стане також дуже насиченим і для британської валюти. У перші три дні Markit подасть звіти за індексами PMI у промисловості, будівництві та сфері послуг, а Банк Англії 6 грудня оголосить підсумки чергового засідання. Ситуація в британській економіці зараз дуже туманна. Дані з ВВП за третій квартал були хорошими, а ось поточна статистика дає підстави очікувати негативних темпів зростання у четвертому кварталі. З погляду технічного аналізу позитивні звістки можуть рушити пару до області 1,62, а негативні - до позначки 1,59.

Японська ієна за відсутності важливих новин має всі шанси продовжити зниження. Метою руху для пари USD/JPY може стати відмітка 84.15.