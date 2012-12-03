До парламенту внесено законопроект про 10-відсоткове збір з валютних операцій

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що сьогодні до парламенту внесли законопроект про 10-відсотковий збір з операцій з валютою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у ВР.

За словами В.Литвина, автором цьного законопроекту є позафракційний народний депутат Валерій Шаманов.

Водночас голова ВР зазначив, що наразі в парламенті немає необхідності кількості голосів народних депутатів для прийняття рішення про введення збору з валютних операцій.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Згодом автор проекту Віталій Хомутинник відкликав його.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

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