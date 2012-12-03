Інфляція в Білорусі з початку року становила 19,8%

Мінськ. У Білорусі зростання споживчих цін з початку 2012 року становило 19,8%.

Про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

За інформацією Білстату, за січень-жовтень п.р. ціни збільшилися на 18,1%, з 1 по 27 листопада – на 1,7%.

Згідно з повідомленням, найбільший приріст цін з початку місяця зафіксовано на пшеничне борошно (8,3%), манну крупу (4,9%), макаронні вироби (3,7%), тютюнові вироби (3,4%), м'ясні консерви, сухі молочні суміші для дитячого і дієтичного харчування, хліб і хлібобулочні вироби, тваринні жири, чай, алкогольні напої (2,2-2,9%), яловичину (окрім безкісткового м'яса), синтетичні мийні засоби (2,9%), меблі (2,5%), опалення (50,8%), проїзд залізницею міжнародного сполучення (8,3%), побутові послуги (3,3%), послуги зв'язку (2,4%).

Також подорожчали помідори – на 19,2%, огірки – на 13,6%, картопля – на 4,8%, яблука – на 17,6%, цитрусові – на 1,7%.

До того ж ціни на моркву знизилися на 7,4%, ріпчасту цибулю – на 6,8%, білокочанну капусту – на 6,5%, буряк – на 5%, банани – на 4,6%.

Довідка УНІАН. За підсумками десяти місяців 2012 року Білорусь посіла перше місце за зростанням цін серед країн пострадянського простору.

У 2011 році споживчі ціни у країні збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році обумовлений майже триразовою девальвацією білоруського рубля в умовах збереження високої залежності білоруської економіки від імпорту.

У нинішньому році білоруська влада розраховує утримати зростання цін у межах 19-22%. Для цього за час, що залишився до нового року, ціни можуть збільшитися не більше ніж на 1,6%.

У 2013 році інфляцію планується знизити до 12%.