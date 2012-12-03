У Раді немає голосів для запровадження валютного збору

Сьогодні в парламенті немає необхідної кількості голосів народних депутатів для ухвалення рішення про запровадження збору з валютних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив на прес-конференції.

За його словами, сьогодні йому подали законопроект про запровадження 10-відсоткового збору з валютних операцій.

В.Литвин зазначив, що «обмін думками з цього приводу з представниками фракцій показав, що сьогодні, на цей момент, голосів для ухвалення такого рішення немає».

Зі свого боку лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив: «Сьогодні вранці вели досить гостру дискусію щодо цього питання у фракції, і, як і раніше, у нас залишається багато питань, тому сказати, що цей законопроект найближчим часом має перспективи на ухвалення, я б такого не сказав».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Згодом автор проекту Віталій Хомутинник відкликав його.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

До того ж глава Національного банку Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк має намір наполягати на запровадженні податку. У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Сьогодні, 3 грудня, голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що до парламенту було внесено законопроект про 10-відсотковий збір з операцій з валютою.

Автором цього законопроекту є позафракційний народний депутат Валерій Шаманов.