У Києві за 10 місяців зареєстровано 12 тис. нових платників ПДВ

Державна податкова адміністрація в Києві за січень-жовтень 2012 року зареєструвала 12 тис. підприємств – платників податку на додану вартість (ПДВ), що на 46% більше за аналогічний показник минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПС Києва з посиланням на керівника відомства Ірину Носачову.

За її словами, зростання кількості платників ПДВ стало результатом спрощення реєстраційних процедур. Зокрема, лише в жовтні платниками ПДВ реєструвалися 1486 суб'єктів господарювання, що на 37% більше, ніж у жовтні 2011 року.

Як сказано в повідомленні прес-служби, кількість платників ПДВ зростатиме й надалі, а сприятиме цьому перехід процедури отримання свідоцтва платника ПДВ на електронну основу.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, загалом по країні досягла 98%. Загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за січень-жовтень 2012 року становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше за торішній показник.