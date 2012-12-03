Для ухвалення держбюджету потрібно «шукати голоси» - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що для ухвалення державного бюджету на 2013 рік необхідно «шукати голоси».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після Погоджувальної ради парламенту.

На запитання, чи є необхідні 226 голосів депутатів для ухвалення держбюджету, В.Литвин відповів: «Треба спочатку подивитися на зміст бюджету, на основні його параметри і, звичайно, потрібно голоси шукати».

В.Литвин також повідомив, що Кабінет міністрів сьогодні о 17.00 передасть до парламенту проект держбюджету на 2013 рік у кількості 500 екземплярів.

За його словами, депутати розуміють, що проект бюджету «настільки складний документ, що розглядати щось крім нього не варто».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів В.Литвин запропонував завтра на засіданні парламенту лише розглянути проект державного бюджету на 2013 рік і заслухати виступи народних депутатів, а в четвер, 6 грудня, ухвалити держбюджет і після того закрити останню сесію Верховної Ради шостого скликання.