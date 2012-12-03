На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1800/8,1850 грн/дол.

У понеділок, 3 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1750/8,1850, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1820/8,1855. На момент закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1800/8,1850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2644/49, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2645/49. На момент закриття ціни знизилися 0,2644/48. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,9375 (+0.0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2975/1,3045. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6560/10,6710, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6680/10,6765. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,6665/10,6770.